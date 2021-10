Drogenrazzia in Belgien: Auch zwei Festnahmen in NRW

Übach-Palenberg/Eschweiler (dpa/lnw)

Bei einer großangelegten Aktion gegen Drogenhandel in Belgien haben Ermittler auch zwei Tatverdächtige in NRW festgenommen. Beamte durchsuchten drei Wohnungen in Eschweiler und Übach-Palenberg (Kreis Heinsberg) und fassten die zwei Männer im Alter von 60 und 43 Jahren, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Gegen die beiden lag demnach ein Haftbefehl vor. Ermittler beschlagnahmten dazu drei Schusswaffen, vier hochwertige Fahrzeuge, Bargeld und Luxusuhren.

