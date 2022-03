Drohne prallt auf Landstraße vor Leiterwagen der Feuerwehr

Eine Drohne ist auf einer Landstraße in Vreden im Münsterland außer Kontrolle geraten und vor einen entgegenkommenden Feuerwehr-Leiterwagen geprallt. Dabei sei niemand verletzt worden, die Drohne sei zerstört, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Eigentümer der Drohne sei bei dem Unfall am Samstag mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Er habe die Drohne so programmiert, dass sie ihm in zwei Meter Höhe folgen und ihn filmen sollte. Aus ungeklärten Gründen sei plötzlich der Funkkontakt abgebrochen. Die Drohne sei dem Scooterfahrer nicht weiter gefolgt, sondern habe unbeweglich in zwei Meter Höhe über der Fahrbahn geschwebt. Dann habe der Feuerwehr-Leiterwagen sie gerammt.