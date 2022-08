Düsseldorf erobert nach 4:0 gegen Regensburg Platz drei

Düsseldorf (dpa)

Nach drei sieglosen Spielen in Serie hat sich Fortuna Düsseldorf zumindest für einen Tag auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verbessert. Die Rheinländer gewannen am Freitagabend gegen Jahn Regensburg mit 4:0 (0:0) und feierten damit den höchsten Sieg unter ihrem Trainer Daniel Thioune. Die Gäste hingegen blieben nach einem guten Saisonstart nun schon im vierten Spiel nacheinander ohne Punkte-Dreier und stecken im unteren Tabellendrittel fest.

Von dpa