Düsseldorf gewinnt erneut die Tischtennis-Champions-League

Düsseldorf (dpa)

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf hat erneut die Tischtennis-Champions-League gewonnen. Nach dem 3:0-Hinspiel-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken reichten dem deutschen Rekordmeister am Donnerstagabend in der zweiten Halbfinal-Partie zwei Einzelsiege für den Einzug in ein Endspiel, das nicht mehr ausgetragen wird.

Von dpa