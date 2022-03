Düsseldorf stellt Antrag auf Spielverlegung gegen Paderborn

Düsseldorf (dpa) -

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag auf Verlegung des Spiels am Samstag beim SC Paderborn gestellt. Das teilte die Fortuna am Donnerstag mit. Hintergrund sind derzeit 14 bestätigte Corona-Fälle bei Fortuna-Profis. Zudem ist nahezu der komplette Trainer-Stab um Chefcoach Daniel Thioune betroffen. Dies lasse ein Spiel am Samstag (13.30 Uhr) nicht zu, hieß es.

Von dpa