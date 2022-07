Düsseldorfer Feuerwehr löscht Brand im Pferdestall

Düsseldorf (dpa/lnw)

In einer Scheune ist am Samstagmittag in Düsseldorf nach einem Knall ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen zu dem Brand im Stadtteil Hamm aus. Die Brandursache war zunächst noch unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine dicke schwarze Rauchsäule sei schon bei der Anfahrt kilometerweit zu sehen gewesen.

Von dpa