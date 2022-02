Düsseldorfer Landtag solidarisiert sich mit der Ukraine

Der Landtagspräsident werde zudem ein Schreiben an den ukrainischen Botschafter und die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf richten, so ein Sprecher des Landtags. In dem Schreiben heiße es: «Mit dem ukrainischen Volk verbindet uns die Hoffnung und der niemals aufzugebende Wunsch nach einem Zusammenleben in Frieden und Freiheit.»