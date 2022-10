Duisburger Hauptbahnhof wegen Koffern geräumt

Duisburger (dpa)

Der Duisburger Hauptbahnhof ist am Montagnachmittag wegen zweier verdächtiger Koffer vorübergehend gesperrt und geräumt worden. Gegen 16.45 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. In beiden Koffern seien nur Gegenstände des täglichen Bedarfs gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Eigentümer der Koffer seien unbekannt. Der Zugverkehr werde in Kürze wieder anlaufen, teilte die Bahn mit.

Von dpa