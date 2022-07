Duisburger Zoo zieht seltene Taubenart aus Indonesien auf

Duisburg (dpa/lnw)

Erstmals in Deutschland hat der Duisburger Zoo mehrere Jungtiere der seltenen Inselfruchttaube aufgezogen, die in Freiheit auf verschiedenen Inseln Indonesiens lebt. Der Zoo sprach am Mittwoch in einer Mitteilung von einer «Sensation». Die Erfahrungen des Zoos würden der gesamten Fachwelt zur Verfügung gestellt. Ziel sei es, auch andere Zoos bei der Aufzucht der Tiere zu unterstützen, um eine «gesunde Reservepopulation unter geschützten Bedingungen aufzubauen».

Von dpa