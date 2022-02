Dutzende Verletzte bei Unfall mit Reisebus aus NRW in Bayern

Inzell (dpa/lnw)

Beim Unfall eines Reisebusses aus Nordrhein-Westfalen am Samstagmorgen in Oberbayern sind Dutzende Menschen verletzt worden - elf davon schwer. Mehrere Betroffene wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Getötet wurde niemand.

Von dpa