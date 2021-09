E-Bike und Motorrad prallen zusammen: Zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß eines E-Bike-Fahrers mit einem Motorradfahrer sind beide Männer in Hürtgenwald im Kreis Düren schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 81-Jährige auf seinem Elektrofahrrad zunächst an einem Stoppschild angehalten. Als er dann aber weiterfuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Rettungskräfte brachten den Rentner und den 49 Jahre alten Motorradfahrer ins Krankenhaus. Der Sachschaden betrage mehrere Tausend Euro, hieß es. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 399.