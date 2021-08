E-Scooter-Akkus geraten in Düsseldorfer Lagerhalle in Brand

In einer Lagerhalle in Düsseldorf sind am Sonntag E-Scooter-Akkus in Brand geraten. Das Feuer habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können, teilte die Feuerwehr mit. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Den Angaben zufolge brannten die auf zwei Europaletten gelagerten Akkus in einer etwa 4700 Quadratmeter großen Lagerhalle im südlichen Stadtteil Hellerhof. Neben den Akkus seien E-Scooter, die ebenfalls in der Halle abgestellt gewesen seien, leicht beschädigt worden. Am späten Nachmittag liefen nach Angaben der Feuerwehr noch «umfangreiche Nachlöscharbeiten an den defekten Akkus». Es seien 76 Kräfte im Einsatz. Zur Ursache des Brandes machte die Feuerwehr keine Angaben.