Eberl-Appell vor Wiedersehen mit Rose: «Kein Kleinkrieg»

Mönchengladbach (dpa)

Sportchef Max Eberl hat die Fans von Borussia Mönchengladbach vor der brisanten Rückkehr von Ex-Trainer Marco Rose aufgefordert, «keinen Kleinkrieg» zu führen. «Es wäre schön, wenn wir unsere gemeinsame Kraft in die Waagschale werfen könnten, um einen sehr guten Gegner zu schlagen», sagte Eberl am Donnerstag. Beim Wiedersehen mit Rose, der am Samstag mit Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) in den Borussia-Park kommt, erwartet Eberl indes auch heftige Reaktionen der eigenen Fans.

