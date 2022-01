Eberl-Nachfolger: Gladbach will extern suchen

Mönchengladbach (dpa)

Der Nachfolger von Max Eberl als neuer Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach wird von außen kommen. Zu diesem Schluss kamen die Vereinsbosse, nachdem Eberl ihnen seinen Entschluss am Donnerstag mitgeteilt hatte. «Wir geben uns nicht viel Zeit. Wir haben die Möglichkeiten intern schon abgesteckt, wir werden uns extern umschauen», sagte Club-Präsident Rolf Königs bei der Pressekonferenz am Freitag: «Wir stehen ganz am Anfang des Prozesses.» Man sei für alles offen.

Von dpa