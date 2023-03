Eberl über Schröders Abgang: Keine gesundheitlichen Gründe

Leipzig (dpa)

Der künftige Leipziger Sportdirektor Rouven Schröder hat seinen Ex-Club FC Schalke 04 laut RB-Sportchef Max Eberl nicht aus gesundheitlichen Gründen verlassen. «Fakt ist, dass es nicht gesundheitliche Gründe waren, die bei Rouven dazu geführt haben», sagte Schröders baldiger Vorgesetzter Eberl am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Schröder war Ende Oktober auf Schalke von seinem Sportdirektor-Posten zurückgetreten. Der Club hatte damals offiziell von «persönlichen Gründen» gesprochen, ohne diese genauer zu benennen. Am 1. April fängt Schröder in Leipzig an.

Von dpa