Ein Flaschenhals als Waffe: Polizei nimmt 15-Jährigen fest

Bochum (dpa/lnw)

Ein 15-Jähriger hat am Bochumer Hauptbahnhof einen Mann mit einem abgebrochenen Glasflaschenhals bedroht. Die Bundespolizei war am frühen Samstagmorgen in der Haupthalle des Hauptbahnhofes auf eine Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem Mann aufmerksam geworden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der 15-Jährige die Beamten sah, versuchte er zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn aufhalten und fanden bei der Kontrolle den abgebrochenen Glasflaschenhals in seiner Jackentasche.

Von dpa