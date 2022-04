Ein Mensch stirbt bei Absturz von Segelflugzeug

Oerlinghausen (dpa/lnw)

Beim Absturz eines Segelflugzeugs in Oerlinghausen (Kreis Lippe) ist am Montag ein Mensch gestorben. Der Flieger sei gegen Mittag in einem Waldgebiet abgestürzt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Pilot sei noch an der Unfallstelle gestorben, Details zur Identität seien noch nicht bekannt. Ein weiterer Mensch habe nicht in dem Flieger gesessen.

Von dpa