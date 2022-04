Ein Schwerverletzter bei Streit zweier Gruppen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist in Köln ein 32-Jähriger mit einem Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt worden.

Die jeweils aus drei Männer bestehenden Gruppen seien am Sonntagabend nach einem Streit aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 32-Jährige werde in einem Kölner Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Er sei nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.