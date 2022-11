Ein Spiel Innenraumverbot für Paderborns Co-Trainer Kaspari

Paderborn (dpa/lnw)

Der Paderborner Co-Trainer Frank Kaspari ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Zweitligaspiel der Ostwestfalen belegt worden. Kaspari war am Dienstag in der 55. Minute der Partie gegen Bielefeld (0:2) auf das Spielfeld gelaufen und hatte sich an einer Rudelbildung beteiligt. Daraufhin hatte ihn Schiedsrichter Martin Thomsen (Kleve) aus dem Innenraum verwiesen.

Von dpa