Ein Toter bei Wohnungsbrand gefunden

Bei einem Wohnungsbrand in Ladbergen in der Nähe von Münster haben die Rettungskräfte einen Toten gefunden.

Einen weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten die Feuerwehrleute aus dem Gebäude gerettet, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Leichtverletzte sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle weiteren Hausbewohner verließen den Polizeiangaben zufolge das Haus unverletzt. Sie seien in anderen Wohnungen untergebracht worden. Das Haus sei derzeit nicht zu bewohnen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es am Freitagabend zu einem Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe laufen.