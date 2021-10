Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfall mit sechs Autos

Bei einem Unfall mit sechs Autos ist in Bocholt (Kreis Borken) ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei sprach am Samstagmorgen von mehreren Verletzten, ohne genaue Zahlen zu nennen. Die Feuerwehr hatte zuvor von elf Verletzten gesprochen, darunter drei Schwerverletzte.

Am Freitagabend waren auf der Bundesstraße 67 zunächst zwei Autos in entgegengesetzter Fahrtrichtung zusammengeprallt. In der Folge kollidierten dann vier weitere Fahrzeuge mit den Unfallwagen. Ein 60 Jahre alter Mann wurde bei dem ersten Unfall so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste und kurz darauf starb.

Nach Darstellung der örtlichen Feuerwehr stießen die Wagen aus ungeklärter Ursache auf einer Länge von rund 200 Metern auf der Bundesstraße zusammen. Ein Mensch habe mit hydraulischem Rettungsgerät aus einem Auto befreit werden müssen. Die Verletzten kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Zu Geschlecht und Alter der Verletzten konnte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen keine Angaben machen.

Ersthelfern sei es gelungen, mithilfe eines Feuerlöschers die Flammen eines in Brand geratenen Autos bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach zu halten, hieß es seitens der Feuerwehr. Insgesamt kamen den Angaben zufolge rund 90 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst samt 20 Fahrzeugen zum Einsatz. Die Bundesstraße war von 18.30 Uhr bis 4.40 Uhr voll gesperrt.