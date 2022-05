Einbrecher bleibt mit Fuß in gekipptem Fenster hängen

Dortmund (dpa/lnw)

Beim Einbruch in ein Altenwohnheim in Dortmund ist ein 26-Jähriger mit dem Fuß in einem gekippten Fenster hängen geblieben. Reinigungskräfte hatten den feststeckenden Einbrecher am frühen Mittwochmorgen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die anrückenden Beamten befreiten den polizeibekannten Mann mit einem Brecheisen aus seiner Lage.

Von dpa