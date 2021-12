Einbrecher erbeuten Mangos und Kiwis

Frischen Lachs, Mangos und Kiwis haben Unbekannte bei einem Einbruch in das Lager eines Lebensmittelmarktes in Siegburg erbeutet.

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen sie die Schlösser auf und bedienten sich an den Waren. Ein Mitarbeiter stellte den Einbruch am Morgen fest. Wie viel Lebensmittel die Täter insgesamt erbeutet hätten, habe nicht abschließend geklärt werden können, teilte die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises mit.