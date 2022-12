Einbrecher klauen Adventsstrümpfe mit Süßigkeiten aus Kita

Bonn (dpa/lnw)

Einbrecher sollen eine Tür eines Bonner Kindergartens aufgehebelt und unter anderem 20 Adventsstrümpfe mit Süßigkeiten gestohlen haben. «Die Kinder sind natürlich schon betroffen», sagte ein Polizeisprecher am Montag. In den Strümpfen seien etwa Schokoladenweihnachtsmänner oder Mandarinen gewesen. Die Ermittler gehen nun der Frage nach, ob die Täter für eine Einbruchsserie in Kitas in der Gegend verantwortlich sind.

Von dpa