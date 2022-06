Einbrecher schlägt Wohnungsinhaber und flieht mit Rad

Der Inhaber einer Wohnung in Sassenberg (Kreis Warendorf) ist von einem Einbrecher attackiert worden.

Der Mann hatte den bislang unbekannten Täter nach Polizeiangaben am späten Freitagabend auf dem Balkon ertappt und versucht, an der Flucht zu hindern. Dabei kam es auf dem Balkon, der Treppe und im Garten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der Wohnungsinhaber wurde bei dem Gefecht durch Tritte und Schläge verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Einbrecher konnte mit einem Fahrrad Richtung Innenstadt fliehen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen bislang ohne Erfolg.