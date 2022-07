Einbruch bei Juwelier: Zwei Unbekannte entkommen mit Schmuck

Aus der Auslage eines Juweliergeschäfts in Steinhagen im Kreis Gütersloh haben am Mittwochmorgen zwei Unbekannte Schmuck gestohlen. Kurz nach Mitternacht informierten Anwohner die Beamten über laute Knallgeräusche, wie die Polizei mitteilte. Die zwei Tatverdächtige seien nach dem Einbruch zu Fuß geflüchtet. Zur Höhe der Beute gab es keine Angaben.

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei».

Laut ersten Erkenntnissen der Beamten haben die Tatverdächtigen den Laden nicht betreten, sondern lediglich die Scheibe einer Auslage mit einem bisher unbekannten Sprengmittel zerstört. Das Gebäude wurde nach ersten Feststellungen nicht beschädigt.

Es ist der zweite Vorfall im Geschäft des Juweliers in kurzer Folge. Bereits am 15. Mai hatten Unbekannte versucht, in den Laden zu einzubrechen.