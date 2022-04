Einbruch in Glockengießerei in Gescher

Gescher (dpa/lnw)

Die Glockengießerei in Gescher im westlichen Münsterland ist zum Ziel von Einbrechern geworden. In der Nacht auf Freitag erbeuteten die Täter verschiedene Metalle, gegossene Büsten und zum Teil über 100 Kilogramm schwere Skulpturen, wie die Polizei des Kreises Borken mitteilte. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Einbruchs in dem Betrieb.

Von dpa