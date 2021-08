Einbruch in Haus: Unbekannte stehlen Waffen aus Tresoren

Aus einem Einfamilienhaus in Düren bei Aachen haben Einbrecher Waffen gestohlen. Diese seien ordnungsgemäß in Tresoren aufbewahrt worden, welche die unbekannten Täter aufbrachen, teilte die Polizei am Dienstag in Düren mit. Als Tatzeitraum kommen nach Angaben der Ermittler mehrere Tage vom vergangenen Donnerstagabend bis Montagmorgen in Betracht. Die Täter seien über Mauer oder Zaun auf das Grundstück geklettert und hätten ein Fenster eingeschlagen. Bei der Durchsuchung der Räume seien die Einbrecher auf Tresore gestoßen, die sie mit massiver Gewalt und Werkzeugen öffneten. Die darin aufbewahrten Waffen nahmen die Unbekannten mit.