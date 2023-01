Einbruch-Prozess: Die Pochers werden als Zeugen erwartet

Köln (dpa)

In einem Prozess um einen Einbruch wird heute (9.00 Uhr) ein prominentes Fernsehen-Paar im Zeugenstand des Kölner Amtsgerichts erwartet. Geladen sind Amira («Let's Dance») und Oliver («Pocher - gefährlich ehrlich!») Pocher, bekannt aus diversen TV-Shows, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Sie hätten zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Einbruchs im Januar 2022 in dem betroffenen Haus in Köln gelebt. Angeklagt ist ein 30 Jahre alter Mann. Das Gericht hat für die Verhandlung rund zweieinhalb Stunden angesetzt. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte darüber berichtet.

Von dpa