Einführung des E-Rezepts hat in Westfalen-Lippe begonnen

Dortmund (dpa/lnw)

In Westfalen-Lippe hat am Donnerstag die schrittweise Einführung des E-Rezepts begonnen. «Endlich geht es los», sagte Thomas Müller, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zum Start seien rund 250 Praxen dabei. Ziel sei es die Praxistauglichkeit des E-Rezepts jetzt auf Herz und Nieren prüfen.

Von dpa