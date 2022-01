Einladung zum Traumurlaub auf den Malediven: Betrug

Siegen (dpa/lnw)

Ein vermeintlicher Traumurlaub auf den Malediven hat sich für vier junge Menschen aus Siegen am Ende als versuchte teure Zechprellerei eines 21-Jährigen herausgestellt. Laut Mitteilung der Polizei hatte der junge Mann seinen WG-Mitbewohner zu dem Urlaub eingeladen. Angeblich wollte sein Vater die Reise bezahlen. Angekommen vor Ort in Asien wurde es noch besser. Angeblich bot der Vater an, noch drei weiteren Menschen den Urlaub zu bezahlen. Also reisten noch zwei Mädchen (17 und 18 Jahre alt) sowie ein 21-jähriger Freund nach. Am Urlaubsort ließ es sich die Gruppe gut gehen.

Von dpa