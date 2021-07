Einsatzkräfte finden Auto mitten in der Ruhr

Einsatzkräfte haben mitten in der Ruhr bei Bochum ein leeres Auto entdeckt. Ein Spaziergänger habe sich am Morgen mit einem Hinweis gemeldet, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Sofort sei Alarm gegeben worden - fraglich war zunächst, ob sich nicht doch Menschen in dem Fahrzeug befinden könnten. Das Auto sei dann «mittig in der Ruhr» entdeckt worden. Taucher hätten schließlich feststellen können, dass keine Personen im Fahrzeug waren. Die Polizei kläre nun, ob das Auto im Zuge des verheerenden Tiefdruckgebiets «Bernd», das für heftige Regenfälle und Überflutungen gesorgt hatte, angeschwemmt worden war, so die Feuerwehr.