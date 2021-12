EKD-Ratsvorsitzende: Menschen im Bann der Corona-Zahlen

Bielefeld (dpa)

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, zieht in ihrer Heiligabend-Predigt Vergleiche zwischen der biblischen Weihnachtsgeschichte und der Corona-Pandemie. Die Weihnachtsgeschichte beginne mit einer Volkszählung, also «mit einem pandemischen, das ganze Volk betreffenden Befehl», sagt Kurschus nach einer vorab verbreiteten EKD-Mitteilung. «Kaiser Augustus lässt zählen. Und da zählt nicht, ob du den Weg schaffst. Da zählt nicht, ob du ein Kind bekommst. Da zählt nicht, ob du eine Herberge findest.»

Von dpa