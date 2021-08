Barış Ekincier und der VfL Bochum gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 22 Jahre alte Aserbaidschaner zum Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Ekincier war 2018 aus der Bochumer U19 in das Profiteam aufgerückt. Dort kam er in zwei Pflichtspielen zum Einsatz.