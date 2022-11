Elefantenjunge Tsavo eingeschläfert: Tetanus vermutet

Wuppertal (dpa/lnw)

Nach dem Tod des jungen Elefantenbullen Tsavo im Wuppertaler Zoo gehen die Tierärzte von einer Tetanus-Infektion aus. Wundstarrkrampf sei aufgrund der Symptome die wahrscheinlichste Ursache, sagte ein Sprecher des Zoos am Dienstag auf Anfrage. Klarheit soll eine Untersuchung des Körpers in der Tier-Pathologie der Uni Gießen ergeben. Ergebnisse würden in einer Woche erwartet.

Von dpa