Elektro-Festival «Ruhr in Love» überwiegend friedlich

Oberhausen (dpa/lnw)

Rund 36.000 Menschen haben überwiegend friedlich beim Elektro-Festival «Ruhr in Love» in Oberhausen zusammen gefeiert. Mehr als 350 Techno-, House- und Trance-DJs seien am Samstag im Olga-Park aufgetreten, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sei der Nachholbedarf der Fans groß gewesen.

Von dpa