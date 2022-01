Elfjähriger durch Schüsse verletzt: Prozess gegen Stiefvater

Laut Anklage soll der Stiefvater am 8. April 2021 bei Schießübungen in seinem Keller das Kind mit drei Schüssen aus einer Luftdruckwaffe schwer verletzt haben. Dennoch soll er den Jungen, der Autist ist und sich kaum verständlich machen kann, zum Spielen nach draußen geschickt haben.

Am Abendbrot-Tisch sei das Kind dann bleich geworden und zusammengesackt. Der Elfjährige wurde mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik Sankt Augustin gebracht, wo Ärzte die akut lebensbedrohlichen Einschüsse entdeckten und die Polizei informierten. In der Uniklinik Bonn wurde das Kind noch am Abend notoperiert.

Der Angeklagte, Vater von drei leiblichen Kindern, bestritt vor Gericht, auf seinen Stiefsohn geschossen zu haben. Der Elfjährige, mit dem er seit acht Jahren zusammenlebe, sei für ihn wie sein eigenes Kind. Am Tattag sei der Junge von den anderen Kindern blutend nach Hause gebracht worden, sagte der Haustechniker. Er habe drei kleine rote Stellen am Körper gehabt. Er und seine Frau seien davon ausgegangen, dass er mit dem Tretroller hingefallen sei.

Der Stiefvater war zwei Wochen nach der Tat festgenommen worden. Ein Haftbefehl wurde vom Ermittlungsrichter nicht erlassen, da keine Fluchtgefahr bestehe. Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstage angesetzt.