Embolo-Wechsel von Mönchengladbach nach Monaco perfekt

Mönchengladbach (dpa)

Der Wechsel von Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach zur AS Monaco ist perfekt. Beide Clubs bestätigten am Freitagabend den Transfer des 25 Jahre alten Schweizer Offensivspielers. «Breel ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, etwas Neues zu machen. Am Ende haben wir eine Lösung gefunden, die alle Seiten zufriedenstellt», sagte Sportdirektor Roland Virkus vom Fußball-Bundesligisten aus Mönchengladbach.

Von dpa