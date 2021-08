Emscher wird sauber: Laschet weiht Pumpwerk ein

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet weiht heute in Oberhausen an der Emscher Deutschlands größtes Pumpwerk für Schmutzwasser ein. Damit soll der schwer belastete Ruhrgebietsfluss wieder sauber und an vielen Stellen renaturiert werden. Das Pumpwerk ist das Herzstück eines 51 Kilometer langen Abwasserkanals, der künftig Schmutz und Fäkalien aus dem Fluss übernimmt. Ab Ende des Jahres werde kein Tropfen ungereinigtes Abwasser mehr in die Emscher fließen, sagte der Chef der Emschergenossenschaft, Prof. Uli Praetzel, vorab.

Der Umbau des 85 Kilometer langen Ruhrgebietsflusses ist mit rund 5,5 Milliarden Euro Gesamtkosten und bisher knapp 30 Jahren Bauzeit eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Der renaturierte Fluss soll in Oberhausen wieder eine natürliche Auenlandschaft bekommen. So soll die dicht besiedelte Region auch besser gegen Überschwemmungen geschützt werden.