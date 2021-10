Endspurt im Beuys-Jahr: Große Ausstellung in Krefeld

Krefeld/Bonn (dpa)

Mit weiteren hochkarätigen Ausstellungen in Nordrhein-Westfalen geht das Beuys-Jubiläumsjahr in die Zielgerade. Ein Höhepunkt dürfte die Schau «Beuys & Duchamp. Künstler der Zukunft» im Kaiser Wilhelm Museum Krefeld mit rund 150 internationalen Leihgaben werden - sie öffnet am Freitag (bis 16.1.2022). Joseph Beuys - geboren 1921 in Krefeld und gestorben 1986 in Düsseldorf - wäre am 12. Mai dieses Jahres 100 Jahre alt geworden.

