Englische Stute Alpinista gewinnt Europa-Preis in Köln

Köln (dpa)

Siebzehn Jahre nach ihrer Großmutter Albanova hat die vier Jahre alte englische Stute Alpinista auf der Galopprennbahn in Köln den 59. Preis von Europa gewonnen. Geritten von Luke Morris, setzte sich die Schimmelstute am Sonntag in dem mit 125 000 Euro dotierten Rennen gegen Nerium (Bauyrzhan Murzabayev) und Derbysieger Sisfahan (Lukas Delozier) durch. Nach dem Preis von Berlin in Hoppegarten hat Alpinista nun ein weiteres wichtiges deutsches Galopprennen gewonnen.

Von dpa