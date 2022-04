Entschärfung einer 5-Zentner-Bombe: Bahnverkehr betroffen

Essen (dpa/lnw)

Wegen der Entschärfung einer 5-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Montag der Regionalverkehr der Bahn im Bereich Essen vorübergehend eingestellt werden. Bei Sondierungsarbeiten war am Morgen ein Blindgänger am Sportplatz an der Haedenkampstraße im Essener Stadtteil Altendorf gefunden worden. Die amerikanische 5-Zentner-Bombe sollte am Nachmittag entschärft werden, teilte die Stadt Essen mit.

Von dpa