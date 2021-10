Entschärfung von großer Luftmine: Evakuierung angelaufen

Essen (dpa/lnw)

Nach dem Fund einer großen Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Mittwoch in Essen Evakuierungsmaßnahmen und unmittelbare Vorbereitungen auf die Entschärfung angelaufen. Mehr als 11.000 Menschen mussten in einem Radius von einem Kilometer in dem Gebiet rund um die Fundstelle im Stadtteil Stoppenberg ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Von dpa