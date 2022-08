Erhöhter Nickelwert: Ernsting's family nimmt Artikel zurück

Bei Nachkontrollen sei im Bügel der Ohrringe ein erhöhter Nickelwert festgestellt worden, der den gesetzlichen Grenzwert überschreite, teilte das Unternehmen in einer Information an die Kunden mit, die am Mittwoch auch auf dem Bund-Länder-Portal «Lebensmittelwarnung.de» veröffentlicht wurde. Beim Tragen der Ohrringe könnten allergische Reaktionen hervorgerufen werden. Bereits gekaufte Ware mit der Artikelnummer 820631 könne in einer Filiale von Ernsting's family zurückgegeben werden. Auch ohne Kassenbon wird der Kaufpreis den Angaben zufolge erstattet.