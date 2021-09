Ermittler in Münster klären Identität von toter Frau in Zelt

Einen halben Monat nach dem Fund einer toten Frau in einem Zelt in Münster haben Ermittler die Identität geklärt. Es handle sich dabei um eine 45-Jährige ohne festen Wohnsitz aus dem Ruhrgebiet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehrere Zeugen hätten nach einer Öffentlichkeitsfahndung am vergangenen Freitag Hinweise zu der Frau gegeben. Eine DNA-Untersuchung und die Obduktion bestätigten den Angaben zufolge dann, dass es sich bei der Toten um die 45-Jährige handelt. Hinweise auf eine Gewalttat gibt es laut Polizei nicht. Die Leiche war Mitte August in einem Zelt am Dortmund-Ems-Kanal gefunden worden.