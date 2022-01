Ermittler vermuten entführten Zehnjährigen nicht in Europa

Pforzheim (dpa)

Im Fall eines vermutlich von seinem Vater entführten Zehnjährigen aus Mühlacker bei Pforzheim halten sich die Ermittler weiter bedeckt. Es sei nicht auszuschließen, dass die beiden sich in einem außereuropäischen Land aufhalten, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Wiederholte Medienberichte, wonach der Vater mit seinem Sohn in Panama sei, wollten weder Polizei noch Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen bestätigen.

Von dpa