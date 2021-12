Ermittlungen gegen Neusser Krankenschwester abgeschlossen

Neuss (dpa/lnw)

Die Ermittlungen gegen eine Neusser Krankenschwester nach dem Tod eines 52-jährigen Patienten sind abgeschlossen. Der ermittelnde Staatsanwalt kündigte am Dienstag in Düsseldorf auf Anfrage an, er werde die Frau wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen anklagen. Die Prüfung weiterer Fälle durch eine Mordkommission habe keine zusätzlichen Verdachtsmomente ergeben.

Von dpa