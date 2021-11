Ermittlungen in Marl nach Messerattacke in ICE

Neumarkt/Marl (dpa)

Im Zusammenhang mit der Messerattacke in einem Schnellzug in Bayern hat es Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen gegeben. Es haben Vernehmungen und Durchsuchungen in Marl stattgefunden, wie die Behörden in der Oberpfalz am Sonntag bestätigten.

Von dpa