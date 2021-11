Ermittlungen nach Tod an umgestürztem Denkmal dauern an

Hagen (dpa/lnw)

Im Fall eines Mannes, der im Juni in Hagen von einer umgestürzten Statue erschlagen wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass das Denkmal nach einer zwischenzeitlichen Demontage nicht wieder richtig befestigt wurde. Die entsprechenden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung des 52-Jährigen gegen Unbekannt dauern entsprechend an, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Kriminalpolizei gehe davon aus, dass die Statue deutlich vor dem Unglück zwischenzeitlich demontiert und im Anschluss nicht wieder ordnungsgemäß auf den Sockel gestellt wurde, hieß es am Dienstag in einem Zeugenaufruf. Man hoffe, dass jemand Beobachtungen zur Demontage oder Montage des Denkmals gemacht habe.

Von dpa