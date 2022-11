Erneut Ärger für «Dr. Po»: Schönheitschirurg verklagt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wieder Ärger für «Dr. Po»: Die Mutter einer Patientin, die nach einer Operation des Düsseldorfer Schönheitschirurgen gestorben ist, hat den Mediziner verklagt. Er hatte den Opfern im Strafprozess 20.000 Euro Schmerzensgeld sowie die Rückerstattung der OP-Kosten in Aussicht gestellt. Bis heute habe der Mediziner aber nichts gezahlt, so die Klägerin im Zivilverfahren, das am Montag am Landgericht verhandelt wurde.

Von dpa